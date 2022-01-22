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Üniversitenin 7 yıllık "kalite" süreci marka tesciliyle taçlandırıldı - Son Dakika

Üniversitenin 7 yıllık "kalite" süreci marka tesciliyle taçlandırıldı

22.01.2022 11:02
Üniversitenin 7 yıllık "kalite" süreci marka tesciliyle taçlandırıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), 2015 yılında başladığı kalite sürecinde geliştirdiği kurumsal yönetim sistemi bir çok eğitim kurumuna örnek oldu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ), 2015 yılında başladığı kalite sürecinde geliştirdiği kurumsal yönetim sistemi bir çok eğitim kurumuna örnek oldu.

Yaklaşık 7 yıl süren çalışma sonunda Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2021 yılı Kurumsal Akreditasyon Programı'na dahil edilen KAEÜ'nün geliştirdiği Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumunca, yazılımı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Birçok eğitim kurumuna örnek olan kalite sistemi, Harran ve Niğde Ömer Halisdemir üniversiteleri başta olmak üzere yaklaşık 40 üniversite ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde anlatıldı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, AA muhabirine, kalite sürecine 2015 yılında başladıklarını, 2016 yılından itibaren Türk Standartları Enstitüsü tarafından tescil edilmesiyle süreci geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalarını Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi ile genişlettiklerini vurgulayan Karakaya, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından aldıkları tescil belgeleriyle başarılarını taçlandırdıklarını dile getirdi.

Bu çalışmaları yaparken adını aldıkları Ahilik değerlerini referans kabul ettiklerini belirten Karakaya, "Üniversitemiz, Ahi Evran Veli diyarında 21. yüzyıl değeri olarak tarif edebileceğimiz insan eksenli bir kalite sisteminin markasını almış durumda." dedi.

40'a yakın üniversiteye Bütünleşik Kalite Sistemi sunumu yapıldı

Sistem ile iş süreçlerini mantıksal olarak planlamayı, takip etmeyi ve delile dayandırmayı amaçladıklarına işaret eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Hem kendimizi değerlendirmek hem de hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek üzere kalite sistemimiz şu anda geçerli durumda. Bu kalite sistemi sadece üniversitemize özgü değil, tasarımı itibariyle Türkiye'de bütün yükseköğretim ve sanayi kuruluşlarının kullanabileceği, iş süreçlerinin tümünü barındıran bir sistem. 40'a yakın üniversitemize sunumunu yaptık. Döner sermayemiz üzerinden de pazarlayarak diğer üniversitelerimize verebileceğimiz bir sistemi oluşturmuş durumdayız. Bu kalite sistemi iş süreçlerimizi ve üniversitenin yönetsel ihtiyaçlarının tümünü kalite standartlarıyla Yükseköğretim Kalite Kurulunun 58 alt ölçütüyle birlikte karşılayacak nitelikte ve kapasitededir."

Sadece Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi değil, kurumsal akreditasyonun ana unsurlarından olan eğitimde kalite yönetimi sistemiyle diğer bir süreci de yürüttüklerini anlatan Karakaya, sözlerini, "Bu kalite sistemimiz Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Kalite Sistemi'dir. Bu sistemde de temel amacımız zihinsel tasarımlarla öğrenci yeterliliklerini ortaya çıkarmak. Müfredat planlaması, süreç yönetimi ve kıymetli bir ölçmeyi garanti edecek bir sistem geliştirerek eğitim öğretim kayıplarını engelleyip mezunlarımızın hayata tutunmasını, özgüvenlerine erişmiş ve ayağının üzerinde durabilmelerini sağlamayı arzuluyoruz." diye tamamladı.

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Kırşehir, Turizm, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversitenin 7 yıllık 'kalite' süreci marka tesciliyle taçlandırıldı - Son Dakika


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