Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Bilgi İşlem Personelinden "Yeşil" Hareket

Üniversitenin Bilgi İşlem Personelinden "Yeşil" Hareket

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, görev yaptıkları binalarının daha yeşil görünmesi için fidan dikti.

Üniversitenin Bilgi İşlem Personelinden
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, görev yaptıkları binalarının daha yeşil görünmesi için fidan dikti.

BUÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli örnek bir faaliyete imza attı. Üniversite merkez kampusunda yapımı tamamlanan binanın etrafına memurlar fidan ekti. Üniversitenin hemen hemen tamamının yeşil alanlardan oluştuğunu aktaran personel, binalarının da yeşil ile bütünleşmesini istediklerini söyledi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay tarafından üniversitenin geleceğe hazırlanması maksadıyla tamamen yenilenen Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası 2018 yılında hizmete açıldı. Yapılan yenileme çalışmaları ve modern cihazlar sayesinde 2060 yılına kadar tüm veri depolama çalışmalarının rahatlıkla yürütülebileceği binaya personeli de sahip çıkıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı Türk Rapçi Çağrı, Almanya'nın Popstar'ına Damga Vurdu

Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi Altın Fiyatları Ne Durumda! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:16:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Bilgi İşlem Personelinden "Yeşil" Hareket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]