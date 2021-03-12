Üniversitenin buğdayları drone ile ilaçlandı - Son Dakika

Üniversitenin buğdayları drone ile ilaçlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin tarım alanları drone ile ilaçlanmaya başladı

Drone ile ilaçlamayla, zaman, su ve ilaç tasarrufu sağlanıyor

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi, tarım ile teknolojiyi bir araya getirdi. Üniversitenin 800 dekarlık buğday tarım arazisi drone sistemiyle ilaçlanırken, zaman, yakıt, ilaç ve su tasarrufu sağlanıyor.

Drone sistemi özel sektörlerde uzun yıllardır kullanılsa da, ticari uygulamaları yeni fikirler ile genişlemeye devam ediyor. Drone teknolojisi, yeni tarla konumlarını keşfetmek, ürüne zarar vermeden etkili ilaçlamaya imkan tanımak, hastalıklarla mücadele etmek gibi konularda çiftçilerin en önemli ortağı oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi de, tarım alanlarını ilaçlamada drone sistemine geçti. İlaç ile öğrencinin bir araya gelmesini engelleyerek ağız, solunum ve deri yoluyla oluşabilecek hastalıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Son yıllarda, tarımda dijital ve konumsal bilgi teknolojilerinin yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, "Uzun zamandan beri, Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezimizde tohumluk buğday tarımı yapıyoruz. Şu anda drone ile buğdayda yabancı ot mücadelesi için ilaçlama gerçekleştiriyoruz. Bu teknolojinin kullanılması bize zaman, yakıt, su ve ilaç bakımından tasarruf etmemize vesile oluyor. Yağıştan sonra traktör ile tarlaya giremediğimiz için drone sayesinde daha kolay ilaçlama yapabiliyoruz. Buğday, traktör tarafından çiğnenmediğinden verim kaybı da önlenmiş olmaktadır. Onun için bu teknolojiyi önemsiyoruz" dedi.

Bu teknolojiyi Üniversitede ilk defa kullandıklarını belirten Turgut, "Eskiden traktöre takılan pülverizatör ile daha uzun sürede ilaçlama yapıyorduk. Drone ile bu işlemi daha kolay ve kısa sürede gerçekleştirebiliyoruz. Drone sayesinde, 10 litre su içerisine konan ilaç 10 dekarlık alana atılabilmektedir. Tarımsal faaliyetlerimizde drone sisteminden farklı konularda da yararlanmak arzusundayız" diye konuştu.