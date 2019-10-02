Son Dakika Haberleri: Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı
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Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı

1 saat önce

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.

Üniversitenin depremde hasar gören binası boşaltıldı, System.String[]

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremde kolonları çatlayan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası boşaltıldı.


İstanbul'un Silivri ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5.8'lik depremde Tekirdağ'da da bazı binalarda çatlaklar oluştu. Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası, kolonlarının çatlaması nedeniyle boşaltıldı.


Alana öğrenci ve hocaların girmesi yasak


Hasar gören bina tamamen boşaltılırken binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, öğrenci ve hocaların alana girmesi yasaklandı. Öğrencilerin başka bir binada eğitim göreceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul, Tekirdağ, Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
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