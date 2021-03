Yeditepe Üniversitesi'nden Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Son Dakika

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü, Dünya Kadınlar Günü'nü çevrim içi ödül töreni ile kutladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de kadınların iş hayatı ve sosyal hayattaki yerleri ve hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin daha üniversite sıralarındayken çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla kurulan Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü'nün düzenlediği "Dünya Emekçi Kadınlar Günü Ödül Töreni"nin üçüncüsü, bu yıl salgın koşulları nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirildi.

Tören, üniversitenin YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, kadın emeğinin üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilimin, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dünyada hala kendi değerini bulamamış, şiddet ile karşı karşıya kalmış, kendisi için adaleti sağlayamadığımız çok sayıda kadın var ve ülkemizde her gün üzüntü veren haberler alıyoruz. Bu gerçekten canımızı acıtıyor, şiddetin her türlüsü canımızı acıtıyor ve bu aslında çocuğa karşı şiddetle başlıyor. Biz kadınların burada en önemli görevi önce çocuklarımızı korumak olmalı. Kendimizi, çocuklarımızı eğitmeliyiz. Her şey eğitimle başlıyor ve vicdanla ilerliyor. Adaleti, vicdan olmadan gerçekleştirmemiz mümkün değil. Önce içimizde, ailemizde bunu geliştirmemiz gerek ve biz emekçi kadınlar, birbirimize çok daha fazla destek vermeliyiz. 25'inci yılımızı kutladığımız üniversitemizde kadın-erkek ayrımı olmadan, eşitlikçi bir eğitim alan sevgili gençlerimizin bu ilham, bilgi ve görgüyle bu ilkeleri tüm dünyaya yayacaklarına inanıyorum. Hepinizin yolu aydınlık olsun."

"Hayallerimizin elimizden alınmaması için buradayız"

Yeditepe Üniversitesi Women in Business Kulübü Başkanı Rumeysa Turan da bir kadının çalışma hayatında cinsiyetçi tutumlarla karşılaşmasının hiç kolay olmadığını aktararak, "İşte bizler bugün, bu sebeple bizlerin ve en önemlisi de ardımızdan gelecek kız kardeşlerimizin bu ve benzeri daha birçok cinsiyetçi söze maruz kalmaması, hayallerinin ellerinden alınmaması için burada toplanmış bulunuyoruz. Bir kadının istediği ve emek verdiği takdirde neleri başarabileceğini göstermek için..." ifadelerini kullandı.

İdil Biret'ten piyano performansı

Canlı yayın; piyanist İdil Biret'in performansının yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Dans Kulübü öğrencilerinin gösterisiyle keyifli anlara sahne oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüten ve bunun gerçekleşmesi için öncülük eden isimlere ödülleri tören öncesi gönderildi.

Çevrim içi bağlanarak törene katılan ve ödüllerini alan isimler şöyle:

"Zerrin Tekindor (oyuncu), Ceyda Düvenci (oyuncu, Taş Kağıt Makas Duygu Atölyesi'nin Kurucusu), Songül Öden (oyuncu, BM Nüfus Fonu Türkiye Sözcüsü, Aydan Uysal (dans sanatçısı, dans eğitmeni), Bahar Toksoy Guidetti (milli voleybolcu, BM Kalkınma Programı Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu), Berker Güven (oyuncu), Burçin Mutlu Pakdil (gök bilimci), Cüneyt Ağca (OPET Genel Müdürü), Giovanni Guidetti (kadın milli voleybol takımı antrenörü, BM Kalkınma Programı Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu), Gizem Turan (Kıyı Emniyeti'nin ilk kadın römorkör kaptanı, Gözde Şekercioğlu (sosyal girişimci, Önemsiyoruz'un Kurucusu), Hilal Türkmen (uçuş test mühendisi-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ), İdil Biret (piyanist), Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı ( Duygu Doğan, Azra Akıncı, Eda Asar, Peri Berker, Nil Karabina), Mine Tugay (oyuncu), Oya Ünlü Kızıl (Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü), Polen Koçak (genetik mühendisi), Selcen Faydasıçok (SBD Genel Müdürü, Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı Kurucusu & Yönetim Kurulu Başkanı) ve Zeynep Selvili (uzman psikolog)."