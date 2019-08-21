Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 3 canlı model aranıyor
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Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 3 canlı model aranıyor

11 dakika önce

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 canlı modelin alınacağını duyurdu.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 3 canlı model aranıyor, System.String[]
ERCİYES Üniversitesi (ERÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 3 canlı modelin alınacağını duyurdu. Model adaylarında, 'vücut bütünlüğüne sahip olmak, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak' özellikleri aranıyor.
Üniversitesinin resmi sitesinde, '4/B sözleşmeli personel alım ilanı (Canlı Model)' başlığıyla yapılan duyuruda, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2019-2020 eğitim-öğretim güz ve bahar dönemlerinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanacak 3 canlı model sözleşmeli personelin alınacağı bildirildi. Duyuruda, adaylardan KPSS şartının aranmadığı ve en az lise mezunu olmaları gerektiği belirtildi. İdeal vücut ölçülerine sahip model adaylarının, emekli olmaması, yaşlılık aylığı almaması, karakteristik yüz ve vücut hatlarına sahip olması gerektiği de bildirildi. İşe alınacak modellerde aranana diğer özellikler ise "Vücut bütünlüğüne sahip olmak, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak" şeklinde sıralandı.
Model adaylarının ayrıca herhangi bir suça karışmamış, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarını yaptırmış olmaları, erkek adayların askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmaları gerektiği de bildirildi.
İşe alınacak 3 canlı modelin ders saatine göre değişiklik göstermekle birlikte aylık yaklaşık 3 ile 4 bin lira arasında ücret alacağı belirtildi. Model başvuruların 2 gün önce başladığı ve 2 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:22 Kaynak: DHA
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