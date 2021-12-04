Üye Girişi
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS - Son Dakika

ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS

04.12.2021 13:48

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) kurulan ve öğretim üyelerinin gönüllü olarak çalıştığı ikinci el pazarında elde edilen gelirle 20 öğrenciye aylık burs veriliyor.

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) kurulan ve öğretim üyelerinin gönüllü olarak çalıştığı ikinci el pazarında elde edilen gelirle 20 öğrenciye aylık burs veriliyor.

ESTÜ İkieylül Kampüsü Endüstri Mühendisliği girişinde, her ayın ilk cuma günü, 'Genç Pazar' adıyla kurulan ikinci el pazarında; öğrencilerin yanı sıra üniversite akademik kadrosu, personeli ve Eskişehirlilerin bağışladığı ürünler satışa sunuluyor. Pazarda, üniversitede görevli öğretim üyeleri de gönüllü olarak satış danışmanlığı yapıyor. Kitap, kıyafet, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev eşyası, elektronik cihaz gibi ürünlerin cüzi fiyatlarla satıldığı pazardan elde edilen gelirle ise 20 öğrenciye nakit olarak burs veriliyor.

'Genç Pazar'da gönüllü olarak çalışan ESTÜ Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezihe Ayaz, hedeflerinin, elde edilen gelirlerle destek oldukları öğrenci sayısını artırmak olduğunu söyledi. Üniversitede güzel dayanışma örneğinin yaşandığını belirten Ayaz, 'Başta öğrencilerimiz olmak üzere hocalarımız, Eskişehir halkı, okulumuzun çalışanları kullanılabilecek durumda olan kullanmadıkları eşyaları buraya bağışlıyorlar. Tamamen gönüllü hocaların istekleri ile burayı yürütmeye çalışıyoruz. Satış oranlarını arttırabilmemiz için bağışın da artması gerekiyor. Duyarlı olan tüm paydaşlarımıza, Eskişehir halkına duyurmak istiyoruz. Onlardan gelen bağışlarla biz öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Sadece giysi değil her türlü ev eşyası, kitap kırtasiye, aklınıza gelebilecek kullanılır durumda ne varsa hepsini kabul ediyoruz. Mobilya olabilir, beyaz eşya olabilir. Çünkü öğrencilerimizin çoğu ev tutuyorlar. Evlerinde kullanabilecekleri yatak, yorgan, perde, halı, yolluk ne isterseniz bağış yapılabiliyor. Hedefimiz, elde edilen gelirle destek olduğumuz öğrenci sayısını arttırmak. Satışlarından elde ettiğimiz gelirle 20 öğrenciye nakit olarak aylık burs veriyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimiz buradan giysi de edinebiliyorlar' dedi.

'İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Pazarda gönüllü satış danışmanlığı yapan ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ümran Tezcan Ün de 'Amacımız hem satın alan ihtiyaç sahibi öğrenciye uygun fiyatla vermek, aynı zamanda damlayarak biriken paramızla da öğrencileri desteklemek. Hepsine teşekkür ediyor ve bekliyoruz' diye konuştu.

ESTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Yamaç ise farklı fakültelerdeki öğretim üyeleriyle gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek, 'Genç Pazar olarak, gelen bağışlarla para toplayıp öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Üniversitemizden farklı fakültelerdeki hocalarımızla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz' dedi.

ALIŞVERİŞ YAPANLAR DA MUTLU

Pazarda alışveriş yapan ESTÜ Kimya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Doğukan Yaşar, projeyi çok beğendiklerini belirtip, 'Çok mantıklı bir proje olmuş. Çünkü ihtiyaç sahiplerine buradaki eşyalar para olarak dönebiliyor. Ayrıca eşyalarımız evde bekleyeceğine burada satılarak, yardıma dönüşüyor. Çift taraflı kazancı olan iyi bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ESTÜ personelinden Ruhan İyice ise "Fiyatlar çok uygun. Bir de buradan aldıklarımız öğrencilere katkı oluyor. Bu bizim de hoşumuza gidiyor? dedi.

Üniversitede her ayın ilk cuma günü kurulan 'Genç Pazar' 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık kalıyor.

ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS
ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS

Üniversite, Eskişehir, Kitap, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel içerikli fotoğraf davası! Genç kadın kendisini işten çıkaran patronunu suçlamıştı! 15:39 Cinsel içerikli fotoğraf davası! Genç kadın kendisini işten çıkaran patronunu suçlamıştı!
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! 15:37 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başladığı yerde! Hapse girmesine neden olan şiiri tekrar Siirt'te okudu 15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin başladığı yerde! Hapse girmesine neden olan şiiri tekrar Siirt'te okudu İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! 10:39 İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
Halk "Kıyamet gibiydi" diye anlattı! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü Halk "Kıyamet gibiydi" diye anlattı! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü         
15:46
Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte! Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!         
15:39
Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim? Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?         
15:33
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:52:12. #1.11#
SON DAKİKA: ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement