Üniversitenin 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' faaliyete geçti - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi faaliyete geçti.

Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilk yardımın önemini vurgulayan Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Merkez Müdürü Barış Çakmar, "Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlileri devreye girinceye kadar olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ilk yardım olarak tanımlıyoruz. Ancak bunların sağlıklı sonuç verebilmesi için eğitilmiş kişilerce yapılması şart" dedi.

"İŞYERLERİNE İLK YARDIMCI ŞARTI"

Hayat kurtarmak için mutlaka eğitimli kişilere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Barış Çakmar, "İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında az tehlikeli iş yerlerinde her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı bulundurulması gerekiyor. Tehlikeli iş yerlerinde ise 15 çalışana 1 ilk yardımcı düşmeli. Çok tehlikeli iş yerleri de 10 çalışana kadar en az bir ilk yardımcı bulundurmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"YETKİLENDİRİLMİŞ MERKEZLERDE EĞİTİM"

Barış Çakmar "Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından ilk yardımcı yetiştirmek üzere yetkilendirildi. Merkezimiz, sağlık profesyonelleri yetiştiren, alanında uzman ve deneyimli eğitmenleriyle ilk yardım konusunda donanımlı bireyler yetiştirme misyonuyla faaliyetini sürdürüyor. Eğitimler Üniversitemiz Bakırköy Yerleşkesinde Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitim salonumuzda veriliyor. 16 saatlik eğitimin tamamına fiilen devam edip yapılan sınavlarda da başarılı olan katılımcılara Bakanlık onaylı ilk yardımcı sertifikası veriyoruz" diye konuştu.

İlk Yardım Merkez Müdürü Barış Çakmar eğitimin detaylarını şöyle anlattı:

Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin verdiği ilk yardımcı yetiştirme eğitimlerinde şu başlıklar yer alıyor: Hasta/ yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, Temel yaşam desteği, Kanamalarda ilk yardım, Yaralanmalarda ilk yardım, Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, Bilinç bozukluklarında ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım, Hayvan ısırmalarında ilk yardım, Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, Boğulmalarda ilk yardım, Hasta ve yaralı taşıma teknikleri"