Üniversitenin 'karar geçmişi' dijital arşivde - Son Dakika

Üniversitenin 'karar geçmişi' dijital arşivde

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kurulduğu ilk günden itibaren 15 yılı dolduran bütün senato, yönetim kurulu, fakülte kurulu, akademik genel kurul ve benzeri kararları taranarak dijital ortama yüklendi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin (BUÜ) kurulduğu ilk günden itibaren 15 yılı dolduran bütün senato, yönetim kurulu, fakülte kurulu, akademik genel kurul ve benzeri kararları taranarak dijital ortama yüklendi.

Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı


Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan bütün üniversitelere gönderilen yazıyla "arşiv belgesi" vasfını haiz senato, yönetim kurulu, fakülte kurulu, akademik genel kurul vb. kurullara ait kararlardan 15 yıllık süresini tamamlayanların devredilmesi talep edildi. Delil vasfı olan bu kararlar, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetleri içeriyor ve aynı zamanda üniversitenin kurumsal hafızasını teşkil ediyor.


BUÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın teklifi ile kararlar Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na gönderilmeden önce tek tek taranıp elektronik bir arşiv oluşturuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un büyük önem verdiği proje ile kurumsal hafıza, delilleri koruma süreci başlatılmış oldu. Daire Başkanlığı, BUÜ'de 1975-2005 yılları arasında alınan senato, yönetim kurulu, fakülte kurulu, akademik genel kurul kararlarını ilgili birimlerden yazıyla talep etti. Kasım ayında Rektörlüğün desteğiyle bir tarama cihazı alınarak yaklaşık 100 bin sayfalık veri tarandı ve elde edilen tüm görüntüler bir bellek hafızasına yüklendi. Daire Başkanlığı, taranan sayfaları tarih ve oturum sayısına göre standartlara uygun olarak kodladı. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversitenin 'karar geçmişi' dijital arşivde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:49 Wesley Sneijder, futbola geri dönmek için hazırlıklara başladı 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Trafikte dehşet anları! Tartıştığı kişiyi elinde bıçakla böyle kovaladı
17:57
"Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler
17:38
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Wesley Sneijder, futbola geri dönmek için hazırlıklara başladı
15:49
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:21:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversitenin 'karar geçmişi' dijital arşivde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]