Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu

21.04.2022 15:07
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'de bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'nin konferans salonunun çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Kocaeli'de bulunan Gebze Teknik Üniversitesi'nin konferans salonunun çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Gebze Teknik Üniversitesi'nin konferans salonunun çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı konferans salonunun çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören öğrenciler panikle salonu boşalttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu
Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu

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Gebze Teknik Üniversitesi, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversitenin konferans salonunda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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