Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı

Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı

49 dakika önce

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.

Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı, System.String[]
İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.

WWF'in dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 6 yıldır düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliğine Yaşar Üniversitesi de katıldı. Etkinlik kapsamında, Yaşar Üniversitesi saat 20.30 ile 21.30 arasında logo ışıklarını gelecek için kapattı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:24 Kaynak: DHA

İzmir, Yaşar Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 09:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]