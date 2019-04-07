Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı
49 dakika önce
İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.
İZMİR'de Yaşar Üniversitesi
'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.
WWF'in dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 6 yıldır düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliğine Yaşar Üniversitesi de katıldı. Etkinlik kapsamında, Yaşar Üniversitesi saat 20.30 ile 21.30 arasında logo ışıklarını gelecek için kapattı.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:24 Kaynak: DHA
Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu
Tunç Soyer, Mazbatasını Alacağı Tarihi Açıkladı
MHP, Büyükşehirlerdeki Muhtarlıkların Kaldırılması Teklifinde Bulundu
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!