Son Dakika Haberleri: Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı

Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı

1 saat önce

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.

Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı, System.String[]
İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.

WWF'in dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 6 yıldır düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliğine Yaşar Üniversitesi de katıldı. Etkinlik kapsamında, Yaşar Üniversitesi saat 20.30 ile 21.30 arasında logo ışıklarını gelecek için kapattı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:04 Kaynak: DHA

İzmir, Yaşar Üniversitesi, Güncel
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