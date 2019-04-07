Üniversitenin Logo Işıkları 'Dünya Saati' Etkinliği İçin Kapatıldı

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi'nin logo ışıkları, World Wildlife Fund'un (WWF) her yıl düzenlediği büyük çevre hareketi olan 'Dünya Saati' etkinliği için kapatıldı.



WWF'in dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek adına 6 yıldır düzenlediği 'Dünya Saati' etkinliğine Yaşar Üniversitesi de katıldı. Etkinlik kapsamında, Yaşar Üniversitesi saat 20.30 ile 21.30 arasında logo ışıklarını gelecek için kapattı. - İzmir

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