Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti - Son Dakika

Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti

Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti ? Maltepe Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı da online törenle açıldı.

Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti, System.String[]

Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti

? Maltepe Üniversitesi'nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı da online törenle açıldı. Açılış töreni üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Üniversite öğrencileri için verilen konserde ise, orkestrayı Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar yönetti.Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) karar ve tavsiyelerini yeni eğitim-öğretim döneminde uygulayacağına dikkat çeken Maltepe Üniversitesi yeni normalleşme sürecine uygun olarak üniversite açılış törenini online olarak gerçekleştirdi. Maltepe Üniversitesi'nin açılış töreni Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Karasar, '2020-2021 akademik yılında, mesafelere yenik düşmeden, pek çok başarıya birlikte imza atmayı hedeflediklerini' söyledi. İlk açılış dersinde üniversiteli olmanın, çalışmanın ve başarmanın üzerinde duran Prof. Dr. Karasar, üniversitenin 'bilimin evi' olduğunu ve bu evde eğitimin, yıllarla sınırlı olmadığını vurguladı.'DURMADAN, BIKMADAN ÇALIŞIN?Üniversiteli olmanın; bilgi tüketicisi ve bilgi üreticisi olmak, öğrenme ihtiyacını damarlarında hissetmek, problem çözmek, akademik kapitalizmin duvarları arasına sıkışmadan, bir kaşif ruhuyla çalışmak anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Karasar, şunları söyledi'Üniversite eğitimi yalnızca kitapların içindeki bilgileri öğrenmekten ibaret değil. Üniversite deneyim kazandırır. Öğrenmek; dönüşümdür, değişimdir, deneyimdir. İlhamın açtığı kapıdır deneyim. Üniversiteler de bu kapının açılması için fırsat yaratır. Aydın olma bilinciyle bu kapıyı açmak, elimizdeki altın anahtardır. Bu yolda durmadan, bıkmadan çalışınız. Unutmayınız ki bugün vereceğiniz emekle vatanın geleceğinde söz söyleyecek nesiller sizler olacaksınız. Başarmak cesaret ister, azimle çalışmak ister! İşte Atatürk'ün bu yaklaşımla attığı adımlar, bizler için her zaman rehber olmuştur. Üniversiteli olmak; geleneğini bilmek, global yaklaşıma sahip olmak ve kararlılıkla adım atmak, önündeki engelleri azimle çalışarak aşmak demektir. Üniversiteli olmak; ilklere imza atmak, dünyanın ayaklarını yerden kesecek hikayeler yazmak demektir. Üniversiteli olmak, maneviyat, merhamet, şükür sahibi olmak; iyi insan olmak demektir. Özetle üniversiteli olmak; dünyada hoş bir sada bırakmak için çalışmak demektir. Dijital dönüşümün eğitim alanında kendini güçlü bir şekilde hissettirdiği pandemi günlerinde eğitim kurumlarının da dijital bağlamda yenilendiğini ve Maltepe Üniversitesi'nin bu değişimin öncüleri arasında yer alıyor. Öğrencileri kampüste göreceğimiz günlerin bir an önce gelmesini ve yeni akademik yıl için başarılar dilerim.?Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Prof. Dr. Belma Akşit, Prof. Dr. Manuk Norayık Manukyan, Fakülte Dekanları, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri'nin öğrencilere yönelik yaptıkları 'Hoş geldiniz' konuşmalarıyla devam etti. Açılışta Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar'ın orkestra şefliği yaptığı Camerata Saygun Orkestrası, Felix Mendelsshon Strin Synphony no.10 B minör adlı eserini seslendirdi.

Tören Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Yaşlıca'nın uygulamalı eğitimi ve ardından 2019-2020 akademik yılında ilk üç dereceyi alan öğrencilerin konuşmasıyla sona erdi.


Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti
Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti
Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti
Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti

Maltepe Üniversitesi, Üniversite, Açılış, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 17:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversitenin online açılış töreninde orkestrayı rektör yönetti - Son Dakika

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