Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü - Son Dakika

Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü

KARABÜK Üniversitesi'nin otoparkında çıkan yangında üniversiteye ait 3 araç hasar gördü.

Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü, System.String[]

KARABÜK Üniversitesi'nin otoparkında çıkan yangında üniversiteye ait 3 araç hasar gördü.

Gece saatlerinde, Karabük Üniversitesi'nin kapalı otoparkında yangın çıktı. Otoparktan yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Sergilenmek üzere hazırlanan ve otoparkta muhafaza edilen klasik otomobillerin de bulunduğu otoparkta üniversiteye ait çöp toplama aracı, kamyonet ve klasik model bir kamyonette hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yangının çıktığı otoparka olay yeri inceleme ekipleri gelerek yaraştırma yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü
Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü
Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü
Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü
Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü

İtfaiye, Karabük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 01:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversitenin otoparkında çıkan yangında 3 araç hasar gördü - Son Dakika

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