Bursa Uludağ Üniversitesi sahibi olduğu iki patenti özel sektöre sattı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), hak sahibi olduğu ulusal ve uluslararası özellikteki patentlerden ikisinin özel sektöre satışını yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin hak sahipliğindeki patentler, otomotiv sektörü başta olmak üzere makine, hayvancılık, uzay ve robotik sanayisinde kullanılabilecek.

BUÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yıldız'ın buluşları olan "Sürekli Değişen Aktarma Sistemi İçin Geliştirilen Kontrol Mekanizması" konu başlıklı ulusal ve uluslararası patentlerin tüm hakları Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla Sanver Mühendislik firmasına devredildi.

Devir teslim törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam, yöneticiler ve firma temsilcileri katıldı.

Kılavuz, buradaki konuşmasında, üniversitenin akademik ve bilimsel bilgi birikimiyle şehrin ortak aklını temsil ettiğini belirtti.

Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Kılavuz, şunları ifade etti:

"Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında bile bu iş birliği sayesinde ön plana çıkmaya başladık. Daha iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin tarihi boyunca Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla toplam 8 patent ticarileştirildi. Bunların 4'ü bizim dönemimizde oldu. Bu çok önemli bir olgudur. Aynı zamanda iki yıldır yürüttüğümüz çalışmalar ve ikili ilişkiler sayesinde önceki yıl ilk kez hak sahibi olduğumuz ulusal ve uluslararası patentlerin özel sektöre devrini yapmıştık, bu da ikinci oluyor. Üniversitemizin tarihinde yapılan toplam iki adet üniversite hak sahipliğinde patent devri var. Onlar da bizlere nasip oldu. Aslında onlarca patentli projemiz var. Her biri bizim açımızdan kıymetli fakat ekonomiye de katkısı olmasını arzu ediyoruz."

Sanver Mühendislik Genel Müdürü Nurşen Sanver, üniversitenin hak sahibi olduğu patentler konusunda detaylı bir araştırma yaptıklarını ve kendilerine uygun olan patentler konusunda iş birliği yapmak için harekete geçtiklerini belirtti.

Sanver, hak sahibi olacakları patentleri sürdürecekleri projelerde kullanacaklarını, üniversiteyle farklı çalışmalarda da ortak hareket etmeyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

Doç. Dr. Ahmet Yıldız da "Gerçek anlamda özel bir çalışma ortamında yer alıyoruz. Bunun için üniversite ve Mühendislik Fakültesi yöneticilerimize ve Teknoloji Transfer Ofisimize üniversite-sanayi iş birliğine verdikleri destek adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.???????