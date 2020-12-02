Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet - Son Dakika

Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet

02.12.2020 10:47
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet, System.String[]

KAYSERİ Üniversitesi'nde çalışan görme engelli Umut Yolcu (29), kullandığı ekran okuma sistemi ile her gün 250'ye yakın telefonun geldiği santralde akademik personel ile öğrenciler arasında köprü görevi görüyor.

KAYSERİ Üniversitesi'nde çalışan görme engelli Umut Yolcu (29), kullandığı ekran okuma sistemi ile her gün 250'ye yakın telefonun geldiği santralde akademik personel ile öğrenciler arasında köprü görevi görüyor. Yolcu, "İnsanlarla iletişim kurmak hoşuma gidiyor. İnsanın severek yaptığı iş kadar güzeli yok" dedi.

Kayseri'de yaşayan Umut Yolcu, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Buna rağmen hayata küsmeyen Yolcu, çeşitli seminer ve eğitimler aldı. İlkokul, ortaokulu ve liseyi başarıyla tamamlayan Yolcu, üniversite eğitiminin ardından 2016 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS) girerek memur oldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'na santral memuru olarak göreev başlayan Yolcu, 2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi'ne tayin oldu.  Burada santral memuru olarak görevini sürdüren Yolcu, günlük yaklaşık 250 telefonun geldiği santralde görme engelliler için özel geliştirilen ekran okuma programı ile çalışıyor. Yolcu, bu sayede üniversitenin akademik personel ve öğrenciler arasında yaşanan telefon trafiğinde köprü görevini üstleniyor.

'İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM'Toplu ulaşım aracı ile iş yerine geldiğini söyleyen Umut Yolcu, "İşimi çok seviyorum. Bu iş bana göre çok zor değil. İnsanlarla iletişim kurmak hoşuma gidiyor. İnsanın severek yaptığı iş kadar güzeli yok. Çalışma arkadaşlarım ve amirlerim çok hoş karşıladılar. Rektörümüz ve rektör yardımcılarımızın çok büyük destekleri oldu. Ekran okuyucu sistemi ile ekranda yer alan yazılar bana okunuyor. Oluşturulan telefon listesinde yer alan numaraları da ekran okuyucu bana söylüyor. Ben de onun aracılığıyla telefonda aktarım yapıyorum" diye konuştu.'BU YIL TARİH BÖLÜMÜNÜ KAZANDIM'Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi de olan Umut Yolcu, "Bu yıl tarih bölümünü kazandım. Buradan da mezun olup Cumhuriyet tarihi alanında çalışmalar yapmak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Mesaim bitince koştur koştur derslerime gidiyorum . Bir yandan arkadaşlarımdan ders notlarını toparlıyorum. Onların tuttuğu notları yazıyorum. Gören arkadaşlarımdan ders kitaplarını okumalarını istiyorum. Romanlar okuduklarında dinliyorum.  Günlük 250 civarında telefon geliyor. Genellikle öğrenciler ve makamlardan gelen protokol telefonları oluyor. Her telefona anında cevap veriyoruz" dedi.'PES ETMESİNLER'Engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Yolcu, "Pes etmesinler, çalışsınlar. Aileler, çocuklarını sırf görme engelli diye evden çıkarmıyor. Bu yanlış bir düşünce. Benim ailemin bu süreçte bana çok desteği oldu, beni hiçbir zaman kısıtlamadılar, her kursa gittim. Bu sayede kendimi geliştirme fırsatı buldum ve hala da geliştiriyorum. Gerektiğinde tek başımıza yaşamayı bilmeliyiz" dedi.

Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet
Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet

Görme Engelli, Üniversite, Engelli, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet - Son Dakika


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