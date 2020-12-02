Üniversitenin santrali, görme engelli Umut'a emanet - Son Dakika

KAYSERİ Üniversitesi'nde çalışan görme engelli Umut Yolcu (29), kullandığı ekran okuma sistemi ile her gün 250'ye yakın telefonun geldiği santralde akademik personel ile öğrenciler arasında köprü görevi görüyor. Yolcu, "İnsanlarla iletişim kurmak hoşuma gidiyor. İnsanın severek yaptığı iş kadar güzeli yok" dedi.

Kayseri'de yaşayan Umut Yolcu, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. Buna rağmen hayata küsmeyen Yolcu, çeşitli seminer ve eğitimler aldı. İlkokul, ortaokulu ve liseyi başarıyla tamamlayan Yolcu, üniversite eğitiminin ardından 2016 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (E-KPSS) girerek memur oldu. Antalya Akdeniz Üniversitesi Finike Meslek Yüksekokulu'na santral memuru olarak göreev başlayan Yolcu, 2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitesi'ne tayin oldu. Burada santral memuru olarak görevini sürdüren Yolcu, günlük yaklaşık 250 telefonun geldiği santralde görme engelliler için özel geliştirilen ekran okuma programı ile çalışıyor. Yolcu, bu sayede üniversitenin akademik personel ve öğrenciler arasında yaşanan telefon trafiğinde köprü görevini üstleniyor.