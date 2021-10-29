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Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti - Son Dakika

Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

29.10.2021 16:33
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Galler'de yaşayan 21 yaşındaki üniversite ikinci sınıf öğrencisi Mared Foulkes, Haziran ayında üniversiteden gelen "3. sınıfa geçemediniz" mesajı sonrası intihar etti. Üniversite daha sonra mesajın yanlış gittiğini söyledi fakat genç kız hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma henüz sonuçlanmadı.

Galler'de geçtiğimiz Haziran ayında üniversite ikinci sınıf öğrencisi Mared Foulkes'in ölümüyle sonuçlanan olay, yeniden gündeme geldi. Foulkes'in hayatı, dönem sonunda üniversiteden aldığı bir mesaj nedeniyle kabusa döndü. "Sınıfta kaldınız, ikinci sınıfı yeniden okuyacaksınız" mesajı nedeniyle geceleri uyuyamayan genç kız, ertesi gün kendine korkunç bir son hazırladı.

BOĞAZ KÖPRÜSÜNDEN ATLADI

Mared Foulkes, Menai Boğaz köprüsünün kalabalık olduğu bir sırada hızla koşarak kendisini sulara bıraktı. Suya çakılmasının da etkisiyle hayatını kaybeden genç kızın cesedi ancak saatler süren çalışmalar sonucunda sudan çıkarılabildi.

Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj 21 yaşındaki genç kızın sonunu getirdi

BÜTTEN GEÇER NOT ALMIŞ

Genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada, Foulkes'un bir dersten büte girdiği ve 62 alarak sınıf geçtiği bilgilerine yer verildi. Ancak ailesinin iddialarına göre bu durumu karıştıran üniversite, genç kıza yanlış mesaj attı.

Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj 21 yaşındaki genç kızın sonunu getirdi

HEM OKUYUP HEM ÇALIŞIYORDU

Genç kız okul harçlığını çıkarabilmek için aynı zamanda eczanede çalışıyordu. Kızın ailesi, öğrencilerin notlarının mesaj yoluyla değil bizzat öğrencilere gösterilerek ilan edilmesi gerektiğini dile getirdi. Aile üyeleri, kızlarının intiharından okulu sorumlu tutarak idarecilerin ceza almasını istedi. Diğer yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor ancak henüz soruşturmayla ilgili nihai bir sonuca varılamadı.

Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj 21 yaşındaki genç kızın sonunu getirdi
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti

Üniversite, Haziran, Galler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti - Son Dakika
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