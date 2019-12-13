Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı - Son Dakika

Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı

6 saat önce

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uygulanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" dersine katılan minik öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle birlikte ders yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.

Üniversitesi öğrencileri ilkokul öğrencileri ile ders yaptı, System.String[]

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uygulanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" dersine katılan minik öğrenciler, üniversiteli öğrencilerle birlikte ders yapmanın ayrıcalığını yaşadılar.


Düzce Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Öğr. Gör. Pelin Ustaoğlu Hoşver'in verdiği derste; misafir öğrencilerle tanışan Düzce Üniversitesi öğrencileri, minik öğrencilere geleneksel oyunları tanıtarak, onlarla birlikte oyunlar oynadı.


Düzce Üniversitesi'nde olmaktan ve üniversiteli öğrencilerle birlikte derse girmekten dolayı mutluluklarını dile getiren Nasırlı İlkokulu yetkilileri, kendilerine bu fırsatı veren Üniversite yönetimine ve Spor Bilimleri Fakültesi yetkililerine teşekkür etti.


"Geleneksel Çocuk Oyunları" dersi, günün anısına birlikte hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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