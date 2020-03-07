Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Üniversitesi personeline ilk yardım eğitimi

7 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi İdari ve Mali işler Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği'nin hazırlamış olduğu Sivil Savunma Planları kapsamında ilk yardım ekibinde görevli olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu personeline ve öğrencilere yönelik ilk yardım...

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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi İdari ve Mali işler Başkanlığı Sivil Savunma Amirliği'nin hazırlamış olduğu Sivil Savunma Planları kapsamında ilk yardım ekibinde görevli olan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Düzce Meslek Yüksekokulu personeline ve öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.


Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından verilen ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Hacer Alemdağ, Öğr. Gör. Burcu Yön ve Yüksekokul Sekreteri Dinçer Korkmaz'ın katkı sağladığı eğitimde, ilk yardım ekibinde görevli olan tüm personellere gerekli olduğu hallerde ilk yardımda bilinmesi gerekenleri, olay anında nasıl doğru ve eksiksiz müdahale edilmesi ile ilgili yapılması gerekenleri slaytlar eşliğinde anlatılarak, uygulamalı olarak gösterildi.


Öğr. Gör. Hacer Alemdağ, İlk yardımın ve acil yardımın tanımını yaparak, buradaki temel uygulamaları, ikisi arasındaki farkı ortaya koyarak ilk yardımı yapacak kişinin yapması gerekenleri ve olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işleri sıralayıp, hastaya ve yaralıya müdahale etme biçimlerini gösterdi.


Kısmi ve tam solunum yolu tıkanıklıklarının belirtileri sayılarak böyle bir anda hem yetişkinlere hem de çocuklara Hemlich manevrasının uygulanması gerektiğini ifade eden Alemdağ, dış kanamalar ve burun kanamalarında ilk yardımın nasıl olması gerektiğini anlattı. Öğr. Gör. Hacer Alemdağ, ısı ile oluşan yanıklarda yanık yüzeyine diş macunu, salça, yoğurt gibi maddelerin kesinlikle sürülmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca zehirlenme vakalarında Ulusal Zehir Danışma Hattı 114 ün aranabileceğini de ifade etti.


İlk ve Acil yardım Programı Öğr. Gör. Burcu Yön ise, ilk yardımda Hemlich manevrası, kalp masajı, ağızdan ve burundan yapılan solunum masajını Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2.sınıf öğrencilerinin eşliğinde, ilk yardım ekibinde yer alan tüm personellere uygulamalı olarak gösterdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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