Üniversitesi - sanayi iş birliğine Ege modeli

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) başlatılan EÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Üniversite Sanayi Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında, sanayici - akademisyen birlikteliğinde geliştirilen projelere üniversite yüzde 75, ilgili firma yüzde 25 maddi destek sağlayacak.

EÜ Yeni Senato Salonu'nda düzenlenen program tanıtım toplantısında konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversite - sanayi işbirliğinde yeni bir model geliştirdiklerini belirtti.

Dünyada genel olarak akademisyenlerin özel sektörden maddi kaynak alarak AR-GE projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Budak, "Bizim üniversite - sanayi Ar-Ge finansmanın modelimizde, projenin maliyetinin yüzde 75'i üniversitemiz tarafından, yüzde 25'i ilgili firma tarafından üstlenilecek. Ege Üniversitesi akademisyenlerinin yürütücü olacağı bilimsel araştırma projelerinin konuları, ülkemizin ve sanayicimizin öncelikli olarak ihtiyaç duyduğu konular olacak. Üniversite olarak sanayicinin ihtiyaç duyduğu Ar-Ge çalışmalarını hem akademik hem de maddi olarak desteleyecek bir model ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Budak, acımasız ekonomik rekabet ortamında tüm güçleriyle sanayicinin yanında olmak istediklerini kaydederek, devletin sanayicilere sunduğu desteğin yanında üniversite olarak da bölgedeki firmalara can suyu olmak istediklerini söyledi.

Sanayicinin güçlenmesinin ülke ekonomisinin güçlenmesini beraberinde getireceğini vurgulayan Prof. Dr. Budak, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik bilgi ekonomik rekabette gücümüzü belirleyecek en önemli unsurlardan biri. Bu noktada bilimsel bilginin üretildiği üniversiteler olarak sanayicimizle işbirliği içerisinde çalışmamız büyük bir önem arz ediyor. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel piyasada ülke olarak etkin olabilmek için üniversite - sanayi güç birliğine ihtiyacımız var. Ülkemizin bu işbirliğinden başka bir çıkış yolu yok."

Programa sanayicilerden destek

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da modelin bir milat olacağını belirterek, bilgilerine talip oldukları üniversitelerin maddi olarak da desteğinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Transfer edilemeyen bilginin kimse faydası olmayacağının altını çizen Yorgancılar, "Sizde bilgi var, bizde teknoloji var. Bunları geliştirip rekabet edecek ortama getirmek için sizdeki değerli bilginin hızlı ve çözüm odaklı olarak transfer olması lazım." diye konuştu.

Ege İhracatı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz da üniversite - sanayi iş birliğinin ihracat açısından da kıymet taşıdığını, 2023 yılı ihracat hedeflerinin yakalanmasında önemli olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da programa desteklerini dile getirdi.