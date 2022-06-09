44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı - Son Dakika
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44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı

09.06.2022 11:00

Kütahya'da yaşayan iki çocuk babası 63 yaşındaki esnaf Üzeyir Aydın, öğrenci affından yararlanarak 4 yıl önce başladığı üniversiteden mezun oldu.

Kütahya'da yaşayan iki çocuk babası 63 yaşındaki esnaf Üzeyir Aydın, öğrenci affından yararlanarak 4 yıl önce başladığı üniversiteden mezun oldu.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitiren Aydın, torunlarıyla katıldığı mezuniyet töreninde diplomasını Belediye Başkanı Alim Işık'ın elinden aldı.

Aydın, AA muhabirine, ilerleyen yaşına rağmen üniversiteyi bitirebilmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Balıkesir'de 1978 yılında başladığı üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"İlk üniversite serüvenim 1978'de Balıkesir'de başlamıştı. O dönemler anarşi olayları çok fazla yaşanıyordu. Gençliğin verdiği tecrübesizlik ve çeşitli nedenlerden dolayı işin kolayına kaçarak üniversiteyi ilk yılında bırakmak zorunda kaldım. Çıkan öğrenci affından yararlanarak tekrar üniversiteye kaydımı yaptırdım ve 2018'de DPÜ'ye yatay geçiş yaptım. Bu yıl da DPÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldum."

Aydın, yeniden üniversiteye başlamanın kendisinde çok büyük azim ve heyecan yaşattığı aktardı.

Üniversiteyi okumada yaşın hiçbir öneminin olmadığını vurgulayan Aydın, "Yeniden üniversiteye başlamak çok güzel bir duygu ve bu durumumun gençlere örnek olmasını istiyorum. Hani gençler 'yaşım 25-30 oldu, bizden geçti artık' demesinler. Yeter ki çabalasınlar, uğraşsınlar. Oluyor yani." dedi.

Gençler bir saat çalıştıysa ben üç saat çalıştım"

Aydın, üniversiteye yeniden başladıktan sonra büyük bir azimle derslerini çalıştığını dile getirdi.

Okuduğu bölümün derslerinin çok zor olduğunu aktaran Aydın, "Gençler bir saat çalıştıysa ben üç saat çalıştım. Daha çok destek almaya çalıştım. O şekilde bitti yani. İnşaat mühendisliği dersleri çok zor dersler. Benim ilk üniversiteye başladığım yıllarda internet yoktu, fotokopi yoktu. Şimdiki öğrenciler kıymetini bilsin. Internet var, fotokopi var. Yani ders notları çok. Eskiye göre her şey daha iyi." ifadelerini kullandı.

Aydın, gençlere kendisini örnek almaları ve okumaktan yılmamaları çağrısında bulundu.

Üniversiteye başladığı ilk zamanlarda derslere katılan öğrencilerin yaşından dolayı kendisini yadırgadıklarını anlatan Aydın, "Gençlerin yanında ders almak zor da olsa iyi bir duygu. Öğrenciler de, hocalar da yaşımdan dolayı yadırgamışlardı. Sonra herkes bana alıştı." diye konuştu.

Aydın, üniversite öğrenimi sürecinde kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini sözlerine ekledi.

44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı
44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı
44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı
44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 44 yıl sonra üniversiteye dönen Kütahyalı esnaf diploma törenine üç torunu ile katıldı - Son Dakika

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