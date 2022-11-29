ÜNİVERSİTEYE AİT ARAÇTAN 74 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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ÜNİVERSİTEYE AİT ARAÇTAN 74 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

29.11.2022 14:24

ŞANLIURFA'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı araçta yapılan aramada piyasa değeri 3 milyon TL olan toplam 74 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda bir vakıf üniversitesine ait resmi plakalı aracı durdurdu. Şüpheli araçta eğitimli köpek ile yapılan aramada 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi. Piyasa değeri toplam 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı aracın sürücüsünü gözaltına aldı. 2 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜNİVERSİTEYE AİT ARAÇTAN 74 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI - Son Dakika
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