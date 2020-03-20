Üniversiteye alınacak işçiler, koronavirüs önlemi kapsamında canlı yayında belirlendi - Son Dakika

TRAKYA Üniversitesi, İŞKUR üzerinden işe alacağı güvenlik ve temizlik işçisi 25 kişiyi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, canlı yayınlanan kura çekimiyle belirledi.

Trakya Üniversitesi, günler öncesinden İŞKUR üzerinden 25 güvenlik görevlisi ile temizlik işçisi alacağını duyurdu. Başvuruları alınmasının ardından üniversite yönetimi, işçi alımını koronavirüs önlemleri kapsamında, canlı yayınlanan kura çekimiyle gerçekleştirdi.

Adayların katılmadığı, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Sekreteri Prof.Dr. Cevdet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcıları Ahmet Sezgin ve Hakan Akıncı hazır bulundu. Kura çekimi üniversitenin sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.

Edirne 2'nci Yeminli Noteri Beyhan Çelik şanslı isimleri kürenin içerisinden çekerek, kameralara gösterdi. Yaklaşık 1 saat sürenin kura çekiminin ardından 10 erkek aday güvenlik görevlisi, 15 erkek ve kadın aday ise temizlik görevlisi olarak işe başlama hakkı kazandı.