Üniversiteye hazırlanan genç kız kaçak olduğu iddia edilen kurs merkezinde intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversiteye hazırlanan genç kız kaçak olduğu iddia edilen kurs merkezinde intihar etti

11.10.2022 23:01
Üniversiteye hazırlanan genç kız kaçak olduğu iddia edilen kurs merkezinde intihar etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde HMT21 Plaza isimli iş yerinde iddiaya göre kaçak işletme olan üniversiteye hazırlık kurs merkezinden atlayan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde HMT21 Plaza isimli iş yerinde iddiaya göre kaçak işletme olan üniversiteye hazırlık kurs merkezinden atlayan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde dün saat 16.30 sularında Hivda Demir (17) isimli genç kız iddiaya göre, HMT21 Plaza isimli iş yerinde bulunan ve kaçak olduğu ileri sürülen kurs merkezinde sınava hazırlanan kuzeninin yanına gitti. Kurs merkezinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bunalıma giren genç kız 3'üncü kattan atladı. Beton zemine çakılan Demir, ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir'e olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu Son dakika haberi... Diyarbakır'da bahçesinde uyuşturucu eken şüpheli tutuklandı Son dakika haberi... Diyarbakır'da bahçesinde uyuşturucu eken şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteye hazırlanan genç kız kaçak olduğu iddia edilen kurs merkezinde intihar etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 05:54:03. #1.11#
SON DAKİKA: Üniversiteye hazırlanan genç kız kaçak olduğu iddia edilen kurs merkezinde intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement