Üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere evlerinde hazırlık seti hediye edildi.

İlçede Sürekli Eğitim Merkezinde üniversiteye hazırlanan ancak koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde çalışmak zorunda kalan öğrencilerin eğitimlerinin aksaması için çalışmalar sürüyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Sayar, yaptığı açıklamada, bu süreçte üniversiteye hazırlanan öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Koronavirüs öncesi öğrencilerin Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim gördüklerini belirten Sayar, şunları söyledi:

"Pandemi öncesi öğretmenlerimiz öğrencilerimizi üniversite sınavlarına hazırlıyorlardı. Bu sıkıntılı süreçten dolayı öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle öğrencilerimize belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle temin ettiğimiz ek kaynak kitaplarla ve setlerin dağıtımını yapmaktayız. Öğrencilerimiz bizlerin geleceği, en kıymetlisidir. Öğrencilerimize sunacağımız katkılar bizlere geri dönecektir. Eğitimi çok önemsemekteyiz inşallah bu pandemi dönemi bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu da ek kaynak ve deneme setlerinin öğrencilere ulaştırıldığını kaydederek, "Amacımız uzaktan eğitim sürecinde üniversite sınavlarına hazırlanan çocukların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları sağlamak ve onlara çalışmalarında bir nebze olsun katkı sunmaktır" diye konuştu.

Öğrenciler de bu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.