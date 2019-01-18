Üniversiteye Hazırlık Kursları Yarıyıl Tatilinde de Sürecek
1 saat önce
Kavak Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) açılan üniversiteye hazırlık kurslarının yarıyıl tatilinde de devam edeceği bildirildi.
Kavak
Halk Eğitimi Merkezinde (HEM) açılan üniversiteye hazırlık kurslarının yarıyıl tatilinde de devam edeceği bildirildi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tanrıöven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarda uygulanacak yarıyıl tatilinde üniversiteye hazırlık kurslarının devam edeceğini söyledi.
Üniversite sınavında daha çok kursiyerin başarılı olmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Tanrıöven, "Okullarda uygulanacak yarıyıl tatilinde üniversiteye hazırlık kurslarımız devam edecek. Bu konuda kursiyerlerimizin yanılgıya düşmemesi için gerekli duyurularımızı yaptık. Aynı zamanda yarıyıl tatiline giren 12. sınıf öğrencilerimiz de bu süre içinde ücretsiz olarak kurslarımıza katılabilir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:47 Kaynak: AA
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