Üniversiteye kabul edilebilmek için yeteneklerini sergilediler - Son Dakika

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kabul edilmek için öğrenciler birbiriyle yarıştı.

Özel yetenek sınavına yaklaşık 780 kişi başvurdu.

Katılımın yoğun olması nedeniyle Balkan Kongre Merkezinde yapılan sınav öncesi öğrencilerin ateşi ölçüldü, daha sonra salonda sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi.

Sınavın başlamasıyla verilen konuda çizmeye başlayan öğrenciler en güzel resmi yapabilmek için büyük çaba gösterdi.

Yaklaşık 2 saat süren sınav sonunda bazı öğrenciler mutlu ayrılırken bazıları da çizdikleri kompozisyonun sınavı kazanmaya yetersiz olduğunu belirtiler.

Öğrencilerden Münevver Bilgesu Vatansever, daha önceden iyi hazırlandığı için sınavının çok iyi geçtiğini belirtti.

Kendisinden istenilen kompozisyonu çizdiğini anlatan Vatansever, "Bana göre sınav kolaydı, ama özel yetenek sınavı olduğu için bir şey diyemiyorum. Sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

TÜ Güzel Sanatlar Fakütesi resim, heykel ve grafik bölümüne bu yıl 75 öğrenci alınacak.