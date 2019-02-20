Son Dakika Haberleri: Üniversiteye Kurtların İnmemesi İçin Ağrı Dağı'na Yem Bırakıldı

Üniversiteye Kurtların İnmemesi İçin Ağrı Dağı'na Yem Bırakıldı

1 saat önce

Iğdır'da, üniversiteye kurtların inmesinin önlenmesi için kırsal araziye yem bırakıldı.

Üniversiteye Kurtların İnmemesi İçin Ağrı Dağı'na Yem Bırakıldı, System.String[]
Iğdır'da, üniversiteye kurtların inmesinin önlenmesi için kırsal araziye yem bırakıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve kış nedeniyle dağlarda yem bulamayan kurtlar, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Iğdır Üniversitesi Yerleşkesine indi.

Yerleşkede her gece kurt sürülerinin görülmesi sebebiyle Iğdır Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın da katılımıyla, kurtların üniversite yerleşkesine inmesinin önüne geçilmesi amacıyla Ağrı Dağı eteklerine yem bırakıldı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kış ve kar yağışı olduğu zaman yaban hayvanları yerleşim merkezlerine doğru hareket ediyor. Özellikle kampüsümüzde son günlerde ciddi manada kurt topluluğu görülmeye başlandı." dedi.

Kurtların öğrencileri ve kampüste yaşayanları tehdit etmesi nedeniyle araziye yem bırakmayı kararlaştırdıklarını aktaran Alma, "Milli Parklar Müdürlüğü ile tabiatta yaban hayvanlarına desteğimizin olması ve yerleşim merkezlerine inmelerini engellemek amacıyla kırsala yem bıraktık." diye konuştu.

Kurtların yerleşkeye inmeden beslenip yaşam alanlarına dönmeleri için 6 noktaya bırakılan yemlerin yakınına kurtların gözlemlenmesi için fotokapanlar da kuruldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:56 Kaynak: AA

Iğdır Üniversitesi, Ağrı Dağı, Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı İlkokul Öğrencisi Yiyeceklere Sıvı Yapıştırıcı Sıkınca 20 Arkadaşını Zehirledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:32:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversiteye Kurtların İnmemesi İçin Ağrı Dağı'na Yem Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]