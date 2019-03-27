Son Dakika Haberleri: Üniversiteye Yeni Gelen Öğrencilerin Bilgisini Fetö Örgütüne Veren Firari Hükümlü Yakalandı

Üniversiteye Yeni Gelen Öğrencilerin Bilgisini Fetö Örgütüne Veren Firari Hükümlü Yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Üniversiteye Yeni Gelen Öğrencilerin Bilgisini Fetö Örgütüne Veren Firari Hükümlü Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından aranan Göksel B.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti. Ekipler, söz konusu eve düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan edinilen bilgilere göre, Göksel B.'nin, Anadolu Üniversitesinde özel güvenlik görevlisiyken FETÖ desteğiyle üniversitede öğrenci işlerine bilgisayar işletmeni memuru olarak atandığı bildirildi. Hükümlünün, üniversiteye yeni gelen öğrencilerin bilgisini örgüte verdiği ve bu şekilde FETÖ'ye eleman temin ettiği, 2016 yılında ise üniversiteden ihraç edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:18 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa
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