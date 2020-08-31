Üniversiteye yerleşen koruma altındaki gençlere 'hayat' rehberi - Son Dakika

Üniversiteye yerleşen koruma altındaki gençlere 'hayat' rehberi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve yükseköğrenim programlarına yerleşen gençlere yönelik hem sahip oldukları hakların farkında olmaları hem de karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bilgilenmeleri için rehber hazırladı.

Üniversiteye yerleşen koruma altındaki gençlere 'hayat' rehberi, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve yükseköğrenim programlarına yerleşen gençlere yönelik hem sahip oldukları hakların farkında olmaları hem de karşılaşabilecekleri zorluklar hakkında bilgilenmeleri için rehber hazırladı.

Gençlerin görüşlerini alınarak hazırlanan 'Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlere Yönelik Yükseköğrenim Rehberinde', yükseköğrenim yaşamı, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, akademik kariyer, burs imkanları ve istihdam gibi birçok konuda pratik bilgiler bulunuyor. Rehberin ön bölümünü kaleme alan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, üniversiteye başlayan gençleri tebrik ederek, bu rehberin gençlerin hayatını kolaylaştıracağını inandığını belirtti. Gençlere yükseköğrenim hayatlarında başarılar dileyen Selçuk, "Her daim bir fırsatlar dönemi olarak gördüğümüz ilk gençlik zamanlarında yeni yollara adım atarak üniversiteye başlayan gençlerimiz, bizim içimizdeki inancı güçlendiren ışıklarımız olmuştur. Şairin de söylediği gibi milletimizin ikbali gençlerimizin gösterdiği marifet ve fazilet kudreti ile daim olacaktır. Devlet olarak elimiz hep gençlerimizin üzerinde olacak. Biz onların her daim hamisi olacağız" dedi.

'NE ZAMAN İSTERSENİZ YANINDAYIZ'Rehberde öğrencilere, bu süreçte ne zaman isterlerse yanında olacaklarını unutmamaları gerektiği vurgulanırken, şu tavsiyelerde bulunuldu: "Yaşamın için çok çok önemli adımlardan birini atmış bulunuyorsun. Artık üniversitelisin. Yaşantında birtakım değişiklikler olacak. Ama endişelenme, yalnız değilsin. Öncelikle şunu aklından çıkarmamaya çalış, bir geçiş dönemindesin. Bu dönemde zorluklarla karşılaşabilirsin. Bu süreçte yaşayacağın değişikliklerin farkında olman uyum sürecinin ilk adımdır. Üniversitenin eğitim dili ne olursa olsun İngilizceyi çok iyi bilmen gerekir. Eğer Türkçe eğitim veren bir okulda isen, bu iş sana düşüyor. İngilizceni geliştirmek için çeşitli kurumların açtığı dil kurslarına katılmalısın. Hangi programda olursan ol mutlaka kodlama öğrenmen gerekir. Gelecekteki mesleklerin ne olacağını bilmiyoruz ama teknolojinin büyük verinin, yapay zekanın tüm mesleklerin içinde olacağına eminiz. Üniversite eğitimin boyunca mümkün olduğunca deneyim kazanman gerekir. Birçok programın formel bir stajı var ama bununla yetinme. İlgi ve yeteneklerine göre çalışma hayatında deneyim kazanabilirsin. Ayrıca, STK'lar için gönüllü çalışmak senin için eşsiz birer deneyim olabilir. Bir öğrenci kulübüne üye ol ve bir takım sporu yap. Bunlar, gelecekte daha da önem kazanacak olan duygusal zekanı, arkadaş çevreni geliştirecektir."'MAHREM BİLGİLERİNİ PAYLAŞMA'Hayatla ilgili önemli kararları alırken dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen rehberde, öğrencilere sırlarını ve kendilerine özel olan, mahrem bilgilerini paylaşmamaları tavsiye edildi. Rehberde, şunlar kaydedildi:  "Bu tür bilgileri paylaşman sonrasında seni üzebilir. Unutulmaması gereken bir diğer husus sosyal çevre edinme ve arkadaş seçimi. Arkadaş seçiminde dikkatli ol. Doğru tercih uzun yıllar süren dostluk ve arkadaşlıklardır. Ergin olmakla birlikte birçok yasal haklarını kendi kendine kullanabileceksin. Okumadığın ve içeriğini tam olarak anlamadığın hiçbir belgeye imza atmamalısın. Arkadaşınız ve tanıdığınız kişi olsa dahi güvendiğiniz insanlar ile istişare etmeden başkası adına borç alma, kefillik gibi yükümlülüklere girmemelisin. Bu süreçte artık bir yetişkin olduğun için yasal ve finansal iş ve işlemlerini kendin yönetmelisin. Yasalar doğrultusunda istenen bilgi ve belgelere ulaşmanın kolay yolu e-Devlet sistemidir. e-Devlet şifresi yasal imzanızdır. Birçok banka öğrencilerden hesap açılışı ve hesap işletim ücreti almamakla birlikte hesap açılışında bu durum teyit edilmeli. Yükseköğrenim programına yerleşmiş olman nedeni ile korunma/bakım tedbiri kararın senden sorumlu meslek elemanlarınca mahkemeye başvurularak uzatılacaktır. Genel olarak korunma kararları 25 yaşına kadar uzatılabilmekte ve eğitim öğretim yaşantılarının düzenli devam etmesi ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır" denildi.

Rehberin sonunda ise "Unutma ki kendi ayakların üzerinde durduğun bu dönemde yapacağın tercihler büyük önem taşımaktadır. Gösterdiğin ve göstereceğin başarılar seninle birlikte aynı yaşam deneyimlerini yaşayan devlet korumasındaki diğer gençlerimize de rol model olacaktır. Biz bir aileyiz. Her zaman birlikte ve her zaman yanında olacağız."


Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 10:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversiteye yerleşen koruma altındaki gençlere 'hayat' rehberi - Son Dakika

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