Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı - Son Dakika

Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı

13.10.2020 10:13
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı, System.String[]

Kayseri'de, okuduğu yüksekokulun Organik Tarım bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Oğuz Çiçek, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atılarak, kurduğu sera alanını 2700 metrekareye çıkardı.

Kayseri'de, okuduğu yüksekokulun Organik Tarım bölümünden mezun olan 26 yaşındaki Oğuz Çiçek, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atılarak, kurduğu sera alanını 2700 metrekareye çıkardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mesut Erer ile birlikte Genç Çiftçi Projesinden faydalanan Oğuz Çiçek'e ait serada incelemelerde bulundu.

2016 yılında okuduğu yüksekokulun Organik Tarım Bölümü'nü bitirdikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında uygulanan Genç Çiftçi Projesi'nden faydalandığını anlatan 26 yaşındaki Oğuz Çiçek, "Bakanlığın destekleriyle ailemin de ikamet ettiği Kovalı Mahallesinde sera kurarak üretime başladım. Domates, hıyar ve yeşillik üreterek karlı bir iş yaptığımı gördükten sonra, üretimi artırmak amacıyla sera alanımı yaklaşık 3 kat artırarak, 2700 m2 ye çıkarttım. Ürettiğim ürünlerin pazarlanmasında sıkıntı yaşamadım. Genç arkadaşlarımın Tarım ve Orman Bakanlığının vermiş olduğu destekleri yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Serayı gezerek bir süre genç çiftçiden bilgi alan İl Müdürü Mustafa Şahin "Ülkemizdeki kırsal nüfusun gittikçe yaşlandığı ve gençlerin kentlere göç ettiği bilinmektedir. Gençler tarım sektöründe başarılı olamayacaklarına inandıkları ve kentte daha iyi bir yaşam bekledikleri için kırdan kente göç etmektedirler. Ancak bu çoğu zaman gençlerin beklediği gibi olmamaktadır. Kırsal alanda yaşayan gençlerimizin tarımı gelir getirici bir uğraş olarak görmeleri de oldukça önemlidir" ifadesinde bulundu.

Şahin, "Bakanlığımızın, gençlerimizin aktif olarak tarımın içerisinde yer alması amacıyla vermiş olduğu desteklerin başarılı örneklerini çok sık görmekteyiz. Bizler her alanda olduğu gibi tarımda da gençlerimizin başarılı olacağını biliyor ve tarımın geleceğinin genç çiftçilerimizin ellerinde olduğuna inanıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı
Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı

Organik Tarım, Çiftçi, Tarım, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Taksim'de parfüm satma ısrarı tekme tokatlı kavga çıkarttı Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Ünlü çiftin fotoğrafını paylaşıp olay yorum yapan Tuğba Ekinci, yeni polemiğin fitilini ateşledi
Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem Yolun ortasında sızan alkollü adam için esnaftan sandalyeli önlem         
10:43
Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak Doğu Perinçek'ten bomba iddia: Öcalan yakın zamanda televizyonlara çıkartılacak         
10:15
Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası Adana'da düğünde 111 bin 300 TL maske ve mesafe cezası         
09:58
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası! İZBAN'da şarkı söyleyip sigara içen iki kişiye 13 bin lira para cezası!         
08:58
Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı Artvin Havalimanı'nın yüzde 80'i tamamlandı         
08:47
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim Fuhuş çetesinin sokak ortasında kaçırdığı genç kızın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim         
23:12
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş Ormanda cansız bedeni bulunan şahıs, kendini kazara vurmuş         
20:15
Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf Kök hücre tedavisi gören Mehmet Ali Erbil'den iki ay sonra ilk fotoğraf         
19:40
Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi Rusya'dan Türkiye'ye Dağlık Karabağ vetosu! Aliyev'in önerisi reddedildi         
19:15
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 11:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversiteyi bitirdi, Genç Çiftçi Projesi ile üretime atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei