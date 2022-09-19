Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi - Son Dakika
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Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi

19.09.2022 16:08
Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi

Kızlarının üniversite yurt kaydı için Gebze'den Sakarya'ya giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın arkadan tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 18 yaşındaki Aysun Kaplan ve ağabeyi yaşamını yitirdi. Feci kaza sonrası yapılan incelemelerde aracın hız göstergesinin 170'te takılı kaldığı görüldü.

Sakarya'da Mustafa Kaplan (31) idaresindeki hafif marka araç, önünde seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan dışarı fırladı, hafif ticari araç ise orta refüje çarptı. Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arka yolcu kısmında bulunan anne Fatma Kaplan (56) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

YÜREK BURKAN DETAY

18 yaşındaki Aysun'un Sakarya'da üniversite kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze'den Sakarya'ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

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Kaynak: İHA

Mustafa Kaplan, Sakarya, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üniversiteyi kazanan 18 yaşındaki Aysun ile ailesi yurt kaydı dönüşünde kaza yaptı! Genç kız ağabeyiyle birlikte can verdi - Son Dakika
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