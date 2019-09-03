Son Dakika Haberleri: Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü
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Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü

30 dakika önce

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üniversiteyi kazanan genç kız, motosiklet kazasında öldü, System.String[]

Kütahya'da bir motosikletin refüjdeki ağaca çarpması sonucu üniversiteyi yeni kazanan genç kız ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Rıdvan Karabacak'ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklet, gece 02.00' da Ahi Evren Caddesi'ndeki virajda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sürücü Rıdvan Karabacak ile motosikletteki Derya Gün (23) yaralandı.


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gün, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Antalya Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinde okumaya hak kazanan Gün'ün, okula gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kütahya, Evren, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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