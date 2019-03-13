Son Dakika Haberleri: University 4 Society Girişimcilik Yarışması'nın Yarı Finali Yapıldı

University 4 Society Girişimcilik Yarışması'nın Yarı Finali Yapıldı

1 saat önce

Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün temsilciğini üstlendiği ve Bilimtey Bilim Kulübü tarafından desteklenen teknoloji tabanlı iş fikri yarışması "University4Society"nin yarı finali, Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde gerçekleştirildi.

University 4 Society Girişimcilik Yarışması'nın Yarı Finali Yapıldı, System.String[]
Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün temsilciğini üstlendiği ve Bilimtey Bilim Kulübü tarafından desteklenen teknoloji tabanlı iş fikri yarışması "University4Society"nin yarı finali, Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün temsilciğini üstlendiği ve Bilimtey Bilim Kulübü tarafından desteklenen "University4Society"nin yarı finali, Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde gerçekleştirildi. Yarışmada öğrenciler, iş fikirlerini sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma imkanı buldu. İnovatif girişimcileri ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen "University4Society" yarışmasının yarı finalleri, Karabük Üniversitesi ile birlikte farklı zamanlarda 40 üniversitede düzenleniyor. Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından yoğun ilgi gören yarışmanın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, etkinliğin yapılmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Üç gün boyunca tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştiricileri bir araya getiren University4Society yarışmasında, Karabük Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 9 ekip, 48 saat içinde bir iş fikrinin nasıl hayata geçirileceğini deneyimleme fırsatını yakaladı. Öğrenciler, iş fikirlerini geliştirerek mentorler ve alanında uzman eğitimciler sayesinde teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürme imkanı elde etti.

Takımlar, üçüncü gün teknolojik çözümler içeren 12 iş fikrini, sektörün önde gelen isimlerinden ve melek yatırımcılardan oluşan jüri üyeleri Ateş Öztan, Muzaffer Öztan, Hasan Kul ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Osman Yıldız'a sundu. Rekabetçi bir girişimcilik maratonu şeklinde gerçekleştirilen yarışmada, "Easyscan", "Fix", "Skycraber" ve "Tasarımcell" takımları geliştirdikleri fikirler ile hızlandırma programına seçildi ve Projectzone'dan 5 bin lira değerinde 1 yıllık danışmanlık hizmeti ödülü kazandı.

Hızlandırma programına seçilen başarılı takımlar ayrıca "University4Society"nin Ankara'da yapılacak final yarışmasına katılmaya hak kazandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Safranbolu, Fuat Sezgin, Karabük, Güncel
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