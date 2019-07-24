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Ünivertsite öğrencileri üreterek öğreniyor

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nce oluşturulan 10 dönümlük arazideki bağda, 11 çeşit üzüm yetiştiriliyor.

Ünivertsite öğrencileri üreterek öğreniyor, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nce oluşturulan 10 dönümlük arazideki bağda, 11 çeşit üzüm yetiştiriliyor. Öğrenciler, bağda hem üzüm üretmeyi öğreniyor hem de okullarına katkı sağlıyor.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde, Doç. Dr. Bülent Köse önderliğinde, 10 dönümlük arazide damla sulama sistemiyle kurulan üzüm bağı, meyvelerini vermeye başladı. 3 yıl önce oluşturulan bağda, 11 çeşit üzüm yetiştiriliyor.
Bu sezon yüklü mikarda hasat edilen bağda OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri üretirken öğreniyor. Elde edilen gelir de üniversiteye katkı oluyor.
'AMAÇ ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTMAK'
Üniversiteye ait Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bağ tesisi kurduklarını anlatan Bülent Köse, " Burada üzüm çeşitlerinin bölgeye uyumu ve adaptasyonu çalışmaları ile araştırmalarımızı, yüksek lisans ve doktora çalışmalarımızı yürütmek amacıyla modern bağ tesisi oluşturduk. Onbir farklı üzüm çeşidini bu alana diktik. Erkenci, orta mevsim ve geç mevsim olmak üzere 11 çeşidimiz var. Bölgemize uyum sağlayabilecek çeşitleri seçmeye çalıştık. Amacımız bu bölgede hem sofralık üzüm yetiştiriciliğini ön plana çıkarmak hem de şaraplık, şıralık çeşitlerini bölge üreticisine kazandırmak. Üreticilerimizin gelip, bağımızı görmesini isteriz. Tütünden boşalan alanlarda, bu ürünün yetiştirilebileceğini anlatmak istiyoruz. Alternatif ürün arayan üreticilerimize bir katkı yapmayı hedefliyoruz" dedi.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:25 Kaynak: DHA
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