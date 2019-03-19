Uniworldcup 2019 ile İstanbul'da Futbol Şöleni

İstanbul'da öğrenim gören 7 kıtadan 182 ülkeden öğrencilerin mücadele edeceği UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.

İstanbul'da öğrenim gören 7 kıtadan 182 ülkeden öğrencilerin mücadele edeceği UniworldCup 2019 Uluslararası Futbol Turnuvası'nın tanıtım toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.



İstanbul Üniversitesinin öncülüğünde başlatılan futbol turnuvasında yabancı öğrencilerden oluşan 26 takım takım mücadele edecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Çırpıcı'daki tesislerinde 25 Mart Pazartesi günü yapılacak maçla başlayacak organizasyon, 30 Nisan'da sona erecek. Organizasyon kapsamında farklı sportif ve kültürel aktivite de gerçekleştirilecek.



İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Yedi kıta; dostluk, kültür ve spor için buluşuyor" temasıyla düzenlenen fikstür çekimi ve tanıtım toplantısına, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ile turnuvada mücadele edecek üniversite öğrencileri katıldı.



Bilal Erdoğan: "İnşallah öğrencilerin birbiriyle kaynaşması için güzel bir vesile olur"



Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Bilal Erdoğan, İstanbul Üniversitesinin tarihi nedeniyle turnuvaya ev sahibi olacak en iyi yer olduğuna değinerek, "Bu etkinliğimiz, inşallah ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin birbiriyle kaynaşması için güzel bir vesile olur. Emeği geçenlere ve ev sahipliği yapan İstanbul Üniversitesine teşekkür ediyorum. Böylesine bir etkinliğe ev sahipliği yapacak doğru adres de tarihi ve geçmişiyle burası." diye konuştu.



Geleneksel sporların popülerleşmesi için gayret gösterdiğini aktaran Erdoğan, "Türkiye'de sporlar arasında kaynak dağılımında ciddi bir adaletsizlik var. Maalesef futbola bu kadar kaynak aktarılırken bunun karşılığını, bu sporun yaygın olarak yapılmasında, sportif başarıda ve altyapıların gelişmesinde göremiyoruz. Gönül ister ki futbola ayrılan kaynakların karşılığında daha çok lisanslaşma, daha güçlü altyapılar görelim, daha çok yeteneğin keşfedilip, yetiştirilmesine şahitlik edelim. Türkiye'de futbola ayrılan kaynak, diğer tüm branşlara ayrılan kaynaklardan fazla." ifadelerini kullandı.



Herhangi bir spor dalında küçük dokunuşlarla önemli gelişimlerin olabildiğine değinen Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:



"Okçuluk gibi bizim ilgilendiğimiz okçuluk gibi bireysel sporlarda, ihtiyacımız olan kaynaklar çok daha kısıtlı, başarımız çok daha yüksek. Ancak hala buna sponsorun dikkatini çekmeyi veya hak ettiği kaynakları yönlendirmeyi başarabilmiş değiliz. Son yıllarda Türkiye'de okçuluk ile ilgili büyük bir heyecanın olduğunu görüyoruz. Son 5 yılda okçuluk dalında lisanslı sporcu sayısı 4, alınan madalyalar 5 kat arttı. Yapılan etkinliklerin sayısı arttı. Herhangi bir spor dalında küçük dokunuşlarla nasıl karşılıklar alabileceğimizi görme açısından okçuluk çok güzel bir örnek. İnşallah futbolda da benzer başarılara ulaşacağız ama bunu güçlü sportif altyapılar kurarak, futbolu tabana yayarak yapacağız. Türkiye'de 82 milyon insandan çıkaramadığımız yeteneği, Avrupa'daki 5 milyon Türk'ün içinden çıkarabilmek bizim durumumuzu gözler önüne seriyor."



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 500 bine çıkması gerektiğine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 140 bine yaklaşmış durumda. Bunların yaklaşık yüzde 10'u Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından burslandırılmakta. Geri kalanını ise kendi imkanlarıyla ülkemize gelen öğrenciler oluşturuyor. Ben, öğrencilik yıllarımı dünyanın çeşitli yerlerinde geçirdim. Indiana'da 3, Washington DC'de 4, Boston'da 2, Bologna'da 4 sene bulundum ama öğrenciliğimi İstanbul'da geçirmek isterdim, kısmet olmadı. Türkiye'de birçok ülkeden misafirlerimizin olması bir tesadüf değil. Ülkemizin hem yaşam standartları açısından hem gençlik zamanını geçirecek güzel bir ülke olmasından hem de üniversitelerimizin toplam kalite itibarıyla dünya standartlarında olmasından kaynaklanıyor. Bana göre 500 bin, uluslararası öğrenciyi misafir etmek için çok da iddialı bir sayı değil. Buna kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyorum. Türkiye'de eğitimini geçiren öğrencilerin, döndüklerinde ülkemizi iyi anlattığına şahit oluyorum. Bu tür etkinlikler misafir öğrencilerimizin Türkiye'deki vakitlerini zenginleştirme açısından çok isabetli. Bu tür etkinliklerin başka branşlarda, kültür ve sanat alanlarında da yapılmasını diliyorum."



Rektör Ak: "Heyecan ve gurur yaşıyorum"



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, böyle bir organizasyonun üniversitesinde düzenlendiği için heyecanlı olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi.



İstanbul Üniversitesinde 7 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Ak, şunları kaydetti:



"Böyle bir organizasyonun üniversitemizde olmasının heyecan ve gururunu yaşıyorum. Bu faaliyeti bu yıl başlatmadık. Daha önceki yıllarda kendi bünyemizdeki uluslararası öğrencilerin birbiriyle kaynaşması, buradaki dostluklarının ülkelerine döndüklerinde de devam etmesi için yapıyorduk. Üniversitemizde 145 ülkeden 7 bin uluslararası öğrencimiz var. Bunlar bizim gözbebeklerimiz. Dünyanın muhtelif yerlerinde üniversitemizden mezun olan çok değerli insanlar karar mevkilerinde bulunuyor. İstanbul'un kendi ismine ve tarihine yakışır şekilde yaptığı her şeyin etkili ve etkin olduğunu biliyoruz. Bunu spor alanında da göstermek istedik. 26 üniversiteden 26 takımın yarışacağı, temsil yönünü ortaya koyabileceği büyük bir iddia var. Bu sesin dünyaya ulaşmasını istiyoruz."



Öğrenciler adına konuşan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin Güney Koreli öğrencisi HeeJae Cheon, değişim öğrencisi olarak bu yıl Türkiye'ye geldiğini anlatarak, "İstanbul'da üniversite eğitimi almak benim için çok heyecan verici. Derslerden kalan zamanlarda futbol oynuyorum, fırsat buldukça İstanbul'un tarihi yerlerini geziyorum. Bu turnuvada futbol oynayacağım için mutluluk duyuyorum, üniversitemi temsil edeceğim için de heyecanlıyım. Farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan arkadaşlarımızla bu turnuva sayesinde bir araya geleceğiz ve güzel anılar biriktireceğiz. Bunu düşünmek bile bana ayrı bir heyecan veriyor." şeklinde görüş belirtti.



Cheon, Türk yapımı Ayla filminin Türk ve Güney Kore halkları arasındaki bağları güçlendirdiğini ifade etti.



Turnuvayı düzenleyen İstanbul Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür eden Cheon, "Spora her zaman destek veren Sayın Bilal Erdoğan'a da katılımlarından dolayı teşekkür ederim." dedi.



Güney Koreli öğrenci daha sonra Bilal Erdoğan ile temsili başlama vuruşu yaptı. Erdoğan, sahnede top sektirdi ve Cheon ile paslaştı.



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da yoğun programı nedeniyle organizasyona katılamadığı için mesaj gönderdi.



Ayrıca organizasyonun ardından İstanbul Üniversitesi bünyesindeki başarılı sporcu ve takımlara da ödülleri verildi.

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