Uniworldcup 2019'un Fikstür Çekimi Yapıldı -1-

- UniworldCup 2019'un fikstür çekimi yapıldı 182 ülkeden öğrenciler futbol için İstanbul'da bir araya gelecek Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Bu etkinlik ülkenin tanıtımı için büyük önem taşıyor"İSTANBUL - 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin mücadele edeceği UniworldCup...

- UniworldCup 2019'un fikstür çekimi yapıldı

182 ülkeden öğrenciler futbol için İstanbul'da bir araya gelecek

Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan:

"Bu etkinlik ülkenin tanıtımı için büyük önem taşıyor"



İSTANBUL - 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin mücadele edeceği UniworldCup 2019'un fikstür çekimi İstanbul Üniversitesi'nde yapıldı. Kura çekimine katılan, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu organizasyon tarihi itibariyle İstanbul Üniversitesi'ne yakışırdı" dedi.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da öğrenim gören 7 kıta ve 182 ülkeden öğrencilerin mücadele edeceği UniworldCup 2019'un fikstür çekimi yapıldı. İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren kura çekimine İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdülhalim Aksu, turnuvada yer alan üniversite takımlarının temsilcileri, spor camiasının önde gelen isimleri ve uluslararası öğrenciler katıldı. Seçim çalışmaları yapan ve yoğun programı nedeniyle çekime katılamayan Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım da fikstür çekilişine teşekkür mesajı gönderdi. "Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor İçin Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 25 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak olan karşılaşma ile başlayacak.

Ak: "İstanbul'un adına, tarihine yakışır bir turnuva olmasını diliyorum"

Böylesine bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Böyle bir organizasyonun bizim üniversitemizde olmasının heyecanını yaşıyoruz. Biz bu organizasyonu bu yıl başlatmadık. Daha önceki yıllarda dostlukların, sosyal tanışıklıkların devam etmesi için gerçekleştirdik. Üniversitemizde 145 ülkeden 7 bin uluslararası öğrenci var. Bunlar bizim göz bebeklerimiz. Şu anda da dünyanın birçok yerine üniversitemizden mezun olan insanlar var. İstanbul'un adına, tarihine yakışır bir turnuva olmasını diliyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Erdoğan: "Bu organizasyon Türkiye'nin tanıtımında önemli bir noktada bulunuyor"

Bu tür etkinliklerin Türkiye'nin tanıtımında önemli olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu etkinlik inşallah ülkenin tanıtımı için, ülkemizdeki uluslararası öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması için güzel vesile olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacak yer tarihiyle, geçmişiyle burası. Bu yüzden de organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben geleneksel sporların popülerleştirilmesiyle ilgili gayret gösteriyorum. Ancak genel itibariyle bütün sporların gençliğin yetişmesindeki önemini her yerde vurguluyorum. Özellikle şuna önem veriyorum; Türkiye'de sporlar arasında kaynak dağılımı arasında ciddi bir adaletsizlik var. Bunu birçok yerde konuşur olduk. Burada futbol söz konusu olduğu için yine kulak ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Maalesef futbola bu kadar kaynak aktarımı yapılırken bunun karşılığını yaygın olarak yapılmasında göremiyoruz. Karşılığını sportif başarı anlamında göremiyoruz. Daha iyi kulüplerin, daha iyi futbol altyapılarının oluşmasında göremiyoruz. Gönül ister ki futbola ayrılan kaynaklar ki bu kaynaklar halkın teveccühüyle ayrılıyor, karşılığında daha çok lisanslaşma, daha güçlü altyapı görelim. Daha çok futbol yeteneğinin Türkiye'deki keşfedilip, yetiştirildiğini görelim. Türkiye'de futbola ayrılan kaynak, diğer bütün sporlara ayrılan kaynaktan çok daha fazla. Aslında okçuluk gibi bizim ilgilendiğimiz, bireysel sporlarda ihtiyacımız olan kaynaklar çok daha kısıtlı. Başarı çok daha yüksek. Ama maalesef biz daha buna sponsorun dikkatini çekmeyi veya hak ettiği kaynakları yönlendirmeyi başarabilmiş değiliz. Son yıllarda özellikle okçulukla ilgili çok büyük bir heyecanının olduğunu görüyoruz. Örneğin son 5 yılda Türkiye'de okçuluk dalında lisanslı sporcu sayısı 4 katına, madalya sayısı 5 kat fazla yükseldi. Yapılan etkinliklerin sayısı yükseldi. Herhangi bir spor dalında çok küçük dokunuşlarla nasıl karşılık aldığımızı görme açısından gerçekten okçuluk çok güzel bir örnek. Bunu güçlü sportif altyapılar kurarak, futbolu daha fazla tabana yaymak suretiyle inşallah futbolda da benzer başarılara ulaşacağız. Türkiye'de 82 milyonun içinden çıkartamadığımız yetenekleri, Avrupa'da 5 milyon Türk'ün içinde çıkartabilmek bizim durumumuzu gözler önüne seriyor" şeklinde konuştu.

"Bizim 140 bin öğrenciyle yetinmememiz lazım"

Türkiye'nin daha çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapabileceğine dikkat çeken Erdoğan, "Burada şimdiki gündemimizin uluslararası misafirlerimizin olduğunu düşünüyorum. Dünyanın 145 üniversitesinden gelenler sadece İstanbul Üniversitesi'nde okuyorlar. Bugün üniversite ve üstündeki öğrenci sayısı 140 bine yaklaşmış durumda. Bunların yaklaşık yüzde 10'u Yurt Dışı Türkler ve Akrabalar Başkanlığımız tarafından karşılanmakta. Geriye kala yüzde 90 ise kendi imkanlarıyla ülkemize gelen uluslararası öğrenciler. Ben öğrencilik yıllarımı dünyanın çeşitli yerlerinde geçirdim. Öğrenciliğimi ben de İstanbul'da geçirmek isterdim. Kısmet olmadı diyelim. Hakikaten Türkiye'de misafirlerimizin olması bir tesadüf değil. Bu Türkiye'nin yaşam standartları açısından, hem gençlik zamanın geçirilecek güzel bir ülke olması açısından hem de üniversitelerimizin toplam kalite itibariyle dünya açısından iyi standartlara sahip olması açısından kaynaklanıyor. Bizim 140 bin öğrenciyle yetinmememiz lazım. Benim düşüncem 500 bin rakımı Türkiye için çok da iddialı bir rakam değil. Buna kısa sürede ulaşılabileceğini düşünüyorum. Türkiye'de eğitimlerini geçiren uluslararası öğrencilerimizin ülkelerine gittikleri zaman, ülkemizden hayırla bahsettiklerini duyuyorum. Ülkemizi güzel anlattıklarına şahit oluyorum. Bu bakımdan da bu tür etkinlikler sanıyorum misafir öğrencilerimizin Türkiye'deki vakitlerini, sosyal hayatlarını zenginleştirmek açısından çok isabetli. Öncelikle başarılar diliyorum. Bu tür etkinliklerin başka branşlarda; kültür sanat alanlarında da yapılmasını diliyorum" dedi.

Heejae Cheon: "Hepimiz için farklı bir heyecan olacak"

Türkiye'ye öğrenim için bu sene geldiğini söyleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Koreli öğrencisi Heejae Cheon, "Burada öğrenim görmek çok güzel. İnsanlar çok sıcak kanlı. Boğazı çok seviyorum. Derslerden kalan zamanımda futbol oynayıp, tarihsel yerleri geziyorum. Bu turnuvada yer almaktan dolayı çok mutluyum, üniversitemi temsil edeceğim için de heyecanlıyım. Farklı ülkelerden, farklı dilleri konuşan arkadaşlarımla, bu turnuva sayesinde bir araya geçeğiz. Hepimiz için farklı bir heyecan olacak. Bu turnuvayı düzenleyen İstanbul Üniversitesine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spora her zaman destek veren Bilal Erdoğan'a da katılımlarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Kurada ilk grubun fikstür çekimini yapan Bilal Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin Koreli öğrencisi Heejae Cheon ile turnuvanın sembolik başlama vuruşunu da yaptı.

ÜniworldCup Grupları şu şekilde oluştu:

A GRUBU: İstanbul Şehir Üniversitesi 1, İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

İstanbul Şehir Üniversitesi 3, 29 Mayıs Üniversitesi

B GRUBU: Marmara Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi 2

C GRUBU: İstanbul Üniversitesi 2, İbni Haldun Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi

D GRUBU: Beykent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1, Galatasaray Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi

E GRUBU: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 3, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi 1, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

F GRUBU: İstanbul Aydı Üniversitesi 1, İstinye Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2, Altınbaş Üniversitesi

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu

Sergen Yalçın PFDK'ya Sevk Edildi

Arnavutluk-Türkiye Maçını Alman Hakem Tobias Stieler Yönetecek

THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak