Unkapanı Alt Geçidi başka bir evsize daha mezar oluyordu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına 'Hava karardıktan sonra Şişli ve Taksim'e gitmeyin' uyarısı

Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi

Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu