UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA

İSTANBUL DHAİstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL DHA

İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntüleri

-Su dolan alt geçit

-Ekiplerin çalışmaları







Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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