Son Dakika Haberleri: UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA
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UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA

1 saat önce

İSTANBUL DHAİstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA, System.String[]

İSTANBUL DHA
İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.


İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
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