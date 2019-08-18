UNKAPANI ALT GEÇİDİ İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA
1 saat önce
İSTANBUL DHAİstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:11 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA
İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.
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