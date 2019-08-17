Unkapanı alt geçidinde bir kişinin cesedi bulundu (2)
48 dakika önce
İstanbul'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:23 Kaynak: AA
'da sağanak nedeniyle su baskının meydana geldiği Unkapanı alt geçidinde bir erkek cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, alt geçitte su tahliyesi yapan İSKİ ekipleri, suyun içinde bir erkeğe ait ceset olduğunu fark ederek, polise haber verdi.
Boğulduğu tahmin edilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.
Yapılacak incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu
morguna götürülecek.
Ayrıca, olay yerine gelen polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yağmur Suyu Hattı Temizleme Aracı ve İSTAÇ aracının çalışmaları sonrası alt geçitteki su tamamen çekildi. Su altında kalan bir araç da çekici yardımıyla alt geçitten çıkartıldı.
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