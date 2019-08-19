Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi
2 saat önce
İstanbul'daki sağanak sırasında alt geçitte bulunan cesedin Sezai Güdek'e (59) ait olduğu belirlendi.
İstanbul
'daki sağanak sırasında alt geçitte bulunan cesedin Sezai Güdek'e (59) ait olduğu belirlendi. Güdek'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
morgundan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29
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