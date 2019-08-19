Son Dakika Haberleri: Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi
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Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi

2 saat önce

İstanbul'daki sağanak sırasında alt geçitte bulunan cesedin Sezai Güdek'e (59) ait olduğu belirlendi.

Unkapanı alt geçidinde cesedi bulunan kişinin kimliği belirlendi, System.String[]
İstanbul'daki sağanak sırasında alt geçitte bulunan cesedin Sezai Güdek'e (59) ait olduğu belirlendi. Güdek'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:29 
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