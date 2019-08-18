Unkapanı alt geçidinde krize giren evsizin imdadına sağlık ekipleri yetişti

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Unkapanı'nın 'Cici Baba'sı sele kurban gitti! Arkadaşları o anları anlattı

Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi

Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu