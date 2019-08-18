UNKAPANI ALT GEÇİDİNE İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA
45 dakika önce
İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:58 Kaynak: DHA
'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.
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