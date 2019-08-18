Son Dakika Haberleri: UNKAPANI ALT GEÇİDİNE İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA
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UNKAPANI ALT GEÇİDİNE İLK OLARAK ULAŞAN EKİPLERİN ÇALIŞMALARI KAMERADA

45 dakika önce

İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki sel felaketinde su dolan ve bir kişinin öldüğü Unkapanı alt geçidine ilk olarak ulaşan ekiplerin çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su dolan alt geçit ve ekiplerin çalışma yapması görülüyor.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:58 Kaynak: DHA
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