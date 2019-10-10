Unkapanı Kavşağı yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tehlike arz eden Unkapanı Kavşağı'nı yenileme kararı aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2012 yılında beton kalitesi ve statik çalışması yapılan Unkapanı Kavşağı'nın yıkılıp yeniden inşa edilmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemede, köprünün altındaki kirişlerde araç çarpma sonucu kopma ve parçalanmalar olduğu, betonun içindeki demirlerin açığa çıktığı, bir kısmının kırıldığı, beton ve demirlerde küflenme meydana geldiği, su kaynaklı hasar oluştuğunun tespit edildiği anlatılan açıklamada, bu kapsamda Eylül 2017'de "Unkapanı Kavşağı Uygulama Projesi"nin ihalesinin yapıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, daha önce hazırlanan projede Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın geçişinin dikkate alınmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye tarafından 'Unkapanı Kavşağı ve Eminönü-Alibeyköy Tramvayı Tüneli' için, mevcut projenin 2 ay içinde revize edilip ve inşaat ihalesinin hızla tamamlanarak işin en kısa sürede tamamlanması kararı alındı.

Yapılan çalışmalara göre, köprü ve alt geçit imalatları öncesinde kavşak, dönel ada haline getirilerek, trafiğin aksamadan işlemesi sağlanacak. Projede kritik olarak görülen bölgenin altyapı deplasesi de İSKİ tarafından yapılacak.

İş kapsamında yapımı devam eden Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın geçişi için 170 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde bir tünel inşa edilecek. Kavşaktan önce inşa edilecek tünelde yaya ve bisiklet yolu da olacak. Anayol ve kavşak kolları, yeni kavşak ve tünele göre yeniden dizayn edilecek."