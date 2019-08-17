Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı (1)
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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:00 Kaynak: DHA
İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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