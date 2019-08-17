Son Dakika Haberleri: Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı (1)
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Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı (1)

1 saat önce

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHAİstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı.

Unkapanı köprü altında biriken sudan bir kişinin cesedi çıktı (1), System.String[]

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Unkapanı altgeçidini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:00 Kaynak: DHA
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