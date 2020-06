Unkapanı Köprüsü alt geçidi tehlike saçıyor - Son Dakika

Günde binlerce araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapan Unkapanı Köprüsü betonları dökülen ve çürüyen demirleri ile tehlike saçıyor. Köprünün son durumu havadan görüntülenirken 18 Ağustos 2019 tarihinde köprünün altında sel sularına kapılarak vefat eden "Cici baba" olarak bilinen vatandaşın yaşadığı yerde ise yine bir kişinin uyuduğu görüldü.

Şehrin önemli alanlarından birisi olan Unkapanı Köprüsü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor. Köprünün içler acısı çürüyen kısımlarının üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Birlikte Başaracağız" yazılı pankartı asması görenlerin dikkat çekti. Köprünün beton kısımlarına altından geçen araçlar yüksekliklerini ayarlayamadığı için sürekli vururken bu nedenle köprü her geçen gün biraz daha zarar görüyor. Ancak araçların vurduğu kısımların onarılmak yerine çürümeye terk edildiği görüldü. Köprüden her geçtiklerinde canlarının tehlikede olduğunu söyleyen vatandaşlar bir an önce köprü ve alt geçitte bakım onarım çalışmalarının yapılmasını istediklerini dile getirdi. Öte yandan 18 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da yaşanan sel felaketinde su dolan Unkapanı Köprüsü alt geçidinde yaşayan "Cici Baba" lakabıyla tanınan bir kişi sel sularında boğularak vefat etmişti. Aynı alt geçitte sokakta yaşayan bir kişinin uyuması yürekleri sızlatırken köprünün son durumu havadan görüntülendi.

"OY VERDİM AMA ÇOK PİŞMANIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin onarım çalışmalarını yapmadığını söyleyerek tepkisini dile getiren Recep Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir türlü buranın tadilat sorununu çözmüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oyumuzu da verdik hiçbir şey yapmadı. Milleti kandırdıklarını düşünüyorum. Oy verdim ama çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

"KAÇ YILLIK KÖPRÜ ALTINDAN TEDBİRLİ GEÇİYORUZ"

Uzun zamandır düzeltilmeyen bir sorun olduğunu ifade eden bir diğer vatandaş ise, "Kamyonlar gelip geçerken devamlı üst geçide yüksekliklerini bilmedikleri için sürtüyor. Çok tehlikeli bir durum, bu soruna bir çözüm bulunması lazım. Kaç yıllık köprü altından tedbirli geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - İslim Esra Çobanoğlu/İHA)