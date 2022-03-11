Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

11.03.2022 13:09

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Unkapanı Köprüsü'ndeki bağlantı noktalarının açılması nedeniyle köprü üzerindeki trafik akışı, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, köprüdeki bağlantı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler köprüyü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüde ekiplerin çalışması sürüyor.

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı
Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı
Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatıldı Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle trafiğe kapatıldı

Unkapanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasının açılması nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


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