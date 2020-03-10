UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ - Son Dakika

UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ

14 dakika önce

Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

UNKAPANI KÖPRÜSÜ GİRİŞİNDE KAZA; TRAFİK KİLİTLENDİ, System.String[]
Unkapanı Köprüsü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen kamyonet nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza, Beyoğlu, Refik Saydam Caddesi, Unkapanı Köprü girişinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Unkapanı Köprüsü istikametinde giden otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken Perşembe Pazarı istikametine yol trafiğe kapandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil ve kamyoneti kaldırma çalışmaları halen sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen kamyonetten detay

-Kamyonete çarpan otomobilden detay

-Trafik yoğunluğundan detay

-Genel ve detaylar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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