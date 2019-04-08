Son Dakika Haberleri: Unkapanı Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapılacak

Unkapanı Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapılacak

1 saat önce

Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım ve onarım çalışması nedeniyle 9 Nisan'da 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Unkapanı Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapılacak, System.String[]
Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım ve onarım çalışması nedeniyle 9 Nisan'da 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprüde bu saatler arasında bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Bu saatler arasında araç ve yayalar, Unkapanı Köprüsü yerine Galata Köprüsü'nü kullanabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA

İstanbul, Atatürk köprüsü, Güncel
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