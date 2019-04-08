Unkapanı Köprüsü'nde Bakım Çalışması Yapılacak
1 saat önce
Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım ve onarım çalışması nedeniyle 9 Nisan'da 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
Unkapanı (Atatürk) Köprüsü bakım ve onarım çalışması nedeniyle 9 Nisan'da 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Unkapanı (Atatürk) Köprüsü, 9 Nisan 2019 Salı günü saat 00.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Köprüde bu saatler arasında bakım ve onarım çalışması yapılacak.
Bu saatler arasında araç ve yayalar, Unkapanı Köprüsü yerine Galata
Köprüsü'nü kullanabilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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